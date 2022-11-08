В ДНР прорабатывают планы по восстановлению и развитию городов до 2030 года

Планируется грандиозная стройка на территории всей Республики. Фото: Минстрой ДНР

В ДНР прорабатывают планы восстановления и дальнейшего развития местных населенных пунктов. Об этом сообщил в комментарии ДАН министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Эдуард Осипов.

Он отметил, что власти уже работают на перспективу и делают это в плотном сотрудничестве с другими регионами РФ, взявшими шефство над городами и районами Донецкой Народной Республики.

- При плотном взаимодействии с шефскими регионами РФ прорабатываются мастер-планы восстановления и развития населенных пунктов Республики до 2030 года, и даже с прогнозом до 2035 года, - рассказал чиновник.

Министр напомнил, что первый разработанный в ДНР городской мастер-план касался развития Мариуполя. Он был представлен российскому президенту Владимиру Путину в июле этого года. На примере этого документа можно судить о масштабах планируемой работы.

- Весь населенный пункт - одна большая стройка: возводятся новые современные жилые кварталы, восстанавливаются социальные объекты, инженерные сети. О масштабах работ на 2023 год будет заявлено немного позднее, сейчас города работают над своими программами, - пояснил он.

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