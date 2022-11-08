Около 30 миллионов рублей компенсации за утрату имущества получили жители Первомайска в ЛНР

Пострадавшие имеют право на компенсационные выплаты. Фото: Администрация города Первомайска

Почти 300 жителей Первомайска и административно подчиненных ему населенных пунктов получили компенсации за утрату имущества в ходе боев. Общая сумма денежной помощи им составила порядка 30 миллионов рублей. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Колягин.

Он рассказал, что специальная комиссия, созданная при администрации, рассмотрела еще 320 заявлений от граждан на выплату единовременной денежной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости.

- Положительные решения приняты в 296 случаях, на счета заявителей в общей сложности поступило почти 30 миллионов рублей, - заявил мэр.

Градоначальник также уточнил, что за все время в адрес комиссии поступило более 700 заявлений от жителей, в том числе из Попаснянского района. Многие еще не рассмотрены из-за ограниченного доступа в эти населенные пункты. Однако вопрос решается - мэр дал поручение найти необходимый механизм.

- Надеюсь, в ближайшее время проблема выплат за утраченное имущество первой необходимости для жителей Попаснянского района сдвинется с мертвой точки, - сказал Сергей Колягин.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Корпорация развития Донбасса будет привлекать инвестиции на восстановление промышленности ДНР

В Республике используют лучшие российские практики и взаимодействия власти и бизнеса (подробнее)