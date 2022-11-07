Из стихийных захоронений в Северодонецкой агломерации извлекли более 400 тел

Следственные действия при вскрытии стихийных захоронений сопровождаются работой судебно-медицинских экспертов. Фото: ЛИЦ

Из стихийных захоронений на территории Северодонецкой агломерации извлекли останки более 400 человек. Об этом заявили в полевом лагере межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти.

- С 25 июля по 7 ноября 2022 года были извлечены останки 408 мирных жителей, из которых 283 - в Рубежном и 125 - в Северодонецке, - сообщила заместитель командира полевой команды Юлия Кожевникова.

Следственные мероприятия при вскрытии стихийных захоронений проводятся в присутствии судмедэкспертов. По их словам, большинство захороненных погибли от минно-взрывных травм.

- Происходит осмотр трупов, и предварительное решение о причине смерти устанавливается на месте. Основная причина смерти - это минно-взрывная травма, которая видна при первоначальном исследовании. Также попадаются случаи естественной смерти, - рассказал эксперт екатеринбургского бюро судебной медицины Олег Колесов.

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