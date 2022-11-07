Власти ДНР раскритиковали работу Минстроя из-за неудовлетворительной подготовке к зиме

В большинстве случаев перебои с теплом связаны с недостаточным количеством воды в отопительной системе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ДНР раскритиковали работу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства из-за неудовлетворительной подготовки городов и районов к предстоящей зиме. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин.

Он отметил, что получил от граждан большое количество жалоб на отсутствие тепла в квартирах и поручил провести проверку работы котельных. С 3 по 6 ноября был организован рейд по котельным и теплопунктам в шести районах Донецка. Выяснилось, что в большинстве случаев перебои с теплом связаны с недостаточным количеством воды в системе.

Правительство провело совещание, на котором обсудило данную проблему с руководителями ведомств и мэрами.

- Заслушали доклад министра строительства и ЖКХ Эдуарда Осипова по ситуации с запуском отопительного сезона. Работа по подготовке признана неудовлетворительной. Министр получил дисциплинарное взыскание, - заявил Денис Пушилин.

Глава региона отметил, что по итогам совещания были приняты решения, которые позволят исправить ситуацию.

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