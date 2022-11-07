ВСУ обстреляли ракетами Himars территорию Донецкой железной дороги

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Фото: МЧС ДНР

Сегодня ночью украинские войска обстреляли территорию Донецкой железной дороги. В результате прямого попадания в здание управления ЖД, расположенное в Ворошиловском районе, была пробита стена между 3 и 4 этажами, возник мощный пожар. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что ВСУ атаковали объект из американской установки Himars.

- По информации на 6:30 утра: обстрел здания Управления ЖД в 3:10 утра, 3 снаряда РСЗО «Himars», - проинформировал он.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Как заявили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики, в настоящее время ликвидация пожара еще продолжается. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и жертв.

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