ВФУ за час обстреляли два района Донецка из РСЗО «Град» и «HIMARS»

ВФУ в очередной раз открыли огонь по жилым кварталам города (архивное фото). Фото: Кулемзин/ТГ

Украинские боевики вновь открыли огонь по жилым кварталам Донецка с применением реактивных систем залпового огня «Град» и американской «HIMARS». Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 20:15 зафиксирован обстрел Киевского района Донецка с применением РСЗО «Град». Украинские боевики выпустили 20 ракет. Обстрел велся с позиций ВФУ, расположенных в населенном пункте Орловка.

Около 21:15 украинские боевики вновь открыли огонь по Донецку, обстреляв Ленинский район города из РСЗО «HIMARS». Всего было выпущено шесть ракет. Обстрел велся с позиций ВФУ, расположенных в Курахово.

Напомним, что ранее в результате обстрела Киевского района мирный житель 1979 года рождения получил ранение. В Петровском районе в результате обстрела было повреждено остекление детского сада.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

ВФУ обстреляли Сватово в ЛНР, применив РСЗО HIMARS

В результате обстрела разрушены гаражи и автомобили (подробнее)