Сергей Добровольский стал новым руководителем общественного движения «Молодая Республика»

Кирилл Макаров занимал должность руководителя организации с 2019 года. Фото: пресс-служба «МР»

Новым руководителем общественного движения «Молодая Республика» стал Сергей Добровольский. Ранее он занимал должность руководителя блока по реализации проектов в Центральном штабе организации. Об этом сообщили в пресс-службе «Молодой Республики».

— В 2023 году Молодая Республика продолжит вести активную работу по привлечению новой молодежи в ряды активистов организации. Также важной задачей остается открытие новых местных штабов в освобождаемых городах ДНР. Планов много, будем подстраиваться под военную обстановку, но работа ни в коем случае не будет останавливаться! — отметил Добровольский.

Напомним, что с 2019 года должность руководителя «Молодой Республики» занимал Кирилл Макаров. В 2022 году он занял пост министра молодежной политики Донецкой Народной Республики.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Сотрудники РЭС восстановили электроснабжение 2400 потребителей в Горловке

Свет исчез в домах мирных жителей после утреннего обстрела города (подробнее)