Сергей Добровольский стал новым руководителем общественного движения «Молодая Республика»

Кирилл Макаров занимал должность руководителя организации с 2019 года. Фото: пресс-служба «МР»
Новым руководителем общественного движения «Молодая Республика» стал Сергей Добровольский. Ранее он занимал должность руководителя блока по реализации проектов в Центральном штабе организации. Об этом сообщили в пресс-службе «Молодой Республики».
— В 2023 году Молодая Республика продолжит вести активную работу по привлечению новой молодежи в ряды активистов организации. Также важной задачей остается открытие новых местных штабов в освобождаемых городах ДНР. Планов много, будем подстраиваться под военную обстановку, но работа ни в коем случае не будет останавливаться! — отметил Добровольский.
Напомним, что с 2019 года должность руководителя «Молодой Республики» занимал Кирилл Макаров. В 2022 году он занял пост министра молодежной политики Донецкой Народной Республики.
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