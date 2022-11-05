В ДНР восстановят музей имени Архипа Куинджи, поврежденный обстрелами ВФУ

Повреждения музею Куинджи нанесли украинские боевики. Фото: t.me/HocenkoVP

Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко совместно с представителями Министерства культуры посетил здание музея Архипа Куинджи, разрушенное украинскими боевиками. Хоценко подчеркнул, что музей будут восстанавливать. Об этом Председатель Правительства Донецкой Народной Республики рассказал в своем телегам-канале.

— Это только один из разрушенных объектов культуры, которых у нас в Республике около сотни в Донецке, Мариуполе, Горловке, Волновахе, Новоазовске… Это сельские клубы, библиотеки, музеи и школы искусств. Многие учреждения сейчас находятся в стадии восстановления, я о них рассказывал, к ремонту других скоро приступим, — подчеркнул Хоценко.

Председатель отметил, что здание повредили борцы с русской культурой, которые не привыкли строить и созидать, а только рушить и убивать.

— Важно то, что несмотря на разрушенную инфраструктуру, противнику не удается сломить и остановить дух русской культуры. Наши артисты дают концерты по всей стране, дети занимаются творчеством. И так будет. Мы победим! — заключил Виталий Хоценко.

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