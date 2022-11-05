Минприроды ЛНР высадило более семи тысяч саженцев сосны в Республике

Леонид Пасечник заявил, что одним из преступлений Киева против мирного населения Республики был целенаправленный экоцид. Фото: t.me/glava_lnr_info

Министерство природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР совместно с охотниками Антрацитовского района высадили более семи тысяч саженцев крымской сосны на площади более двух гектаров в Ивановском лесоохотничьем хозяйстве. Ранее эта территория пострадала от обстрелов ВФУ в 2014 году. Об этом рассказал врио Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

— В перечне преступлений Киева против мирного населения Луганского края особое место занимает целенаправленный экоцид. За восемь лет беспощадных обстрелов леса Луганщины — не узнать. В День народного единства Минприроды ЛНР совместно с охотниками Антрацитовкого района высадили более 7 тысяч саженцев крымской сосны, — отметил лидер Республики.

Леонид Пасечник подчеркнул, что эта работа должна проводиться на регулярной основе. Как только будет обеспечена безопасность и разминирована местность она начнется и на освобожденных территориях.

— Думать о сохранении той среды, в которой будут жить наши дети нужно уже сейчас, — подчеркнул врио Главы ЛНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Почти 18 тысяч сеянцев сосны и акации высадили в Амвросиевском районе ДНР

Это сделано в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» (подробнее)