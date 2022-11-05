Почти 18 тысяч сеянцев сосны и акации высадили в Амвросиевском районе ДНР

Сеянцы сосны и акации были выращены в местном питомнике. Фото: скриншот из видео t.me/HocenkoVP

Порядка 18 тысяч сеянцев крымской сосны и белой акации высадили в Амвросиевском районе Донецкой Народной Республики. Ранее на месте посадки была сосновая роща, но в результате обстрела со стороны ВФУ пожар уничтожил полувековые деревья. Об этом сообщил Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

— Еще недавно на участке в урочище «Бердянка» Благодатненского лесничества стояла настоящая сосновая роща. Но из-за обстрела со стороны Украины полувековые деревья до самых корней уничтожил большой пожар, — подчеркнул Хоценко. — В течение нескольких месяцев лесоводы занимались уборкой сгоревших деревьев и подготовкой почвы к посадке. И вот уже на месте горельника ровными рядами высажены двухлетние сеянцы, кстати, выращенные в местном питомнике.

Председатель Правительства Республики отметил, что всего в этом году республиканские лесники восстановили порядка 60 гектар леса.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В Углегорске совершено покушение на судью

Потерпевший получил огнестрельное ранение (подробнее)