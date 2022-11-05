В Углегорске совершено покушение на судью

Медики борются за жизнь потерпевшего. Фото: ДАН

Покушение на судью произошло в Углегорске вечером 4 ноября. Мужчина получил огнестрельное ранение. В данный момент потерпевший находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Центре общественных связей Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

— Вечером 4 ноября 2022 года в дежурную часть МВД ДНР поступило сообщение о совершенном покушении в городе Углегорск на судью Верховного суда ДНР А. А. Никулина. Потерпевший получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь, — отметили в Министерстве внутренних дел ДНР.

В Министерстве внутренних дел Республики подчеркнули, что сейчас судья находится в тяжелом состоянии, а полиция восстанавливает картину произошедшего. В ведомстве отметили, что приняты все меры к установлению и розыску подозреваемых в совершении преступления.

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