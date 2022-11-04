Жителей ДНР предупредили о мошенниках, требующих уплатить «единый налог»

Мошенники требуют уплатить «единый налог» в некую «кассу» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также других новых регионов России предупредили о выявленных случаях мошенничества. Как пояснили в Министерстве доходов и сборов ДНР, злоумышленники действуют под видом сотрудников налоговой службы.

Мошенники вручают предпринимателям платежные ведомости якобы для уплаты «единого налога».

- Уплачивать его предлагается путем внесения ежемесячных платежей наличными средствами в рублях, гривнах в некую «кассу», - рассказали в ведомстве.

Граждан призвали при выявлении подобных случаев незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. В Министерстве доходов также напомнили, что в настоящее время в ДНР применяются налог с оборота и упрощенная система налогообложения. Они исчисляются только на основании деклараций, которые предприниматели представляют в налоговые органы. При этом налоги уплачиваются наличными через отделения «Промсвязьбанка» или Международного расчетного банка по платежному документу или безналично со счета налогоплательщика в ЦРБ ДНР, ПСБ и МРБ Банке.

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте Федеральной налоговой службы России или по телефону горячей линии 8 (800) 222 22 22. В Донецке межрайонная ИФНС РФ находится на проспекте Панфилова, 1.

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