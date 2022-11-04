ВСУ обстрелами убили двух и ранили одного мирного жителя в окрестностях Волновахи

Последствия обстрела украинскими боевиками Кировского района Донецка, в результате которого ранены мужчина и женщина. Фото: t.me/dnronline
В окрестностях Волновахи под обстрелами ВСУ погибли мирные люди. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Там уточнили, что трагедия произошла в поселке Владимировка, расположенном между Волновахой и Угледаром.
- В результате обстрелов вооруженных формирований Украины во Владимировке погибли два человека и еще один мирный житель получил ранение, - проинформировал Штаб.
Сообщается также о пострадавших среди гражданского населения, проживающего в Донецке. По сообщению очевидцев, в поселке шахты имени Абакумова Кировского района имеются пострадавшие.
В Штабе теробороны указывают на то, что раненых двое.
- Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Кировскому району Донецка, ранены мужчина и женщина, - заявили там.
Жителей просят соблюдать осторожность и не выходить на улицу без лишней надобности.
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