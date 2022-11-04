В Донецке под видом международного маркетплейса «Wildberries» работают мошенники

Под данной вывеской работают мошенники. Фото: ТГ/Кулемзин

Официального открытия магазина «Wildberries» в Донецке не было. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин. Он прокомментировал информацию об открытии магазина сети этого международного маркетплейса в городе и отметил, что она оказалась ложной.

Мэр заявил, что на улице Щетинина, 6 якобы открылся магазин торговой сети «Wildberries», о чем свидетельствует вывеска на данной торговой точке. Как оказалось, никакого отношения к официальной сети магазинов он не имеет - владелец «Wildberries» свою принадлежность к данному заведению опроверг.

- Внимание! Под данной вывеской работают мошенники! - предупредил горожан мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что говорить о появлении в ближайшее время крупнейших российских ритейлеров в регионах Донбасса «пока рано». Как заявил заместитель главы Правительства - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, в этих регионах уже есть собственные сети и несетевая торговля. Там нет федеральных сетей, зато есть местные, и они обеспечивают население всем необходимым.

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