Городу Енакиево в ДНР подготовиться к зиме помогла Ленинградская область России

Помощь российских специалистов городу осуществляется в рамках подписанного ранее соглашения. Фото: ТГ/Пушилин
Детские сады, школы, дороги - вот далеко не полный перечень того, что взялись отремонтировать в Енакиево специалисты из Ленинградской области России. Они также помогли городу подготовиться к зиме. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.
- При помощи Ленинградской области в Енакиево восстановили три школы и столько же детских садиков, отремонтировали асфальтовое покрытие улиц и подготовили котельные к зиме, - отметил он.
По словам руководителя региона, работы на ряде объектов еще продолжаются, также планируется определенный задел на следующий год.
Денис Пушилин поблагодарил местные власти и жителей Ленинградской области за приложенные усилия.
- Благодарю руководство и жителей Ленинградской области за существенную помощь, а главу администрации Енакиево Романа Храменкова за вклад в организацию командной работы, - заявил врио Главы ДНР.
Отметим, что помощь российских специалистов городу Енакиево осуществляется в рамках подписанного ранее соглашения с Ленобластью РФ.
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