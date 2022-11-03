Городу Енакиево в ДНР подготовиться к зиме помогла Ленинградская область России

Помощь российских специалистов городу осуществляется в рамках подписанного ранее соглашения. Фото: ТГ/Пушилин

Детские сады, школы, дороги - вот далеко не полный перечень того, что взялись отремонтировать в Енакиево специалисты из Ленинградской области России. Они также помогли городу подготовиться к зиме. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- При помощи Ленинградской области в Енакиево восстановили три школы и столько же детских садиков, отремонтировали асфальтовое покрытие улиц и подготовили котельные к зиме, - отметил он.

По словам руководителя региона, работы на ряде объектов еще продолжаются, также планируется определенный задел на следующий год.

Денис Пушилин поблагодарил местные власти и жителей Ленинградской области за приложенные усилия.

- Благодарю руководство и жителей Ленинградской области за существенную помощь, а главу администрации Енакиево Романа Храменкова за вклад в организацию командной работы, - заявил врио Главы ДНР.

Отметим, что помощь российских специалистов городу Енакиево осуществляется в рамках подписанного ранее соглашения с Ленобластью РФ.

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