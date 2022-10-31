Ученые из Москвы оценят техническое состояние и работоспособность металлургических заводов Донбасса

Ученые из Москвы оценят техническое состояние металлургических заводов Донбасса. Фото: Телеграм премьер-министра ДНР Виталия Хоценко

Специалисты научно-исследовательского центра имени Бардина приступили к проведению технико-экономического аудита предприятий металлургической отрасли ДНР. Об этом сообщил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

На первоначальном этапе запланировано проведение обследований производственных мощностей расположенных в Мариуполе предприятий, а именно МК «Азовэлектросталь», МК «имени Ильича» и металлургического комбината «Азовсталь».

- На МК «Азовэлетросталь» обследование успешно проведено, по МК «имени Ильича» и «Азовсталь» подготовлены программы обследований, к выполнению которых эксперты приступят после завершения на этих предприятиях мероприятий по разминированию территории спецподразделениями МЧС ДНР и Министерства обороны России, - рассказал Виталий Хоценко.

По его словам, проведение технико-экономического аудита позволит объективно оценить техническое состояние и работоспособность оборудования основных производственных цехов, а также составить анализ материально-ресурсного обеспечения предприятий и оценить рыночную потребность в выпускаемой металлопродукции.

Также экспертами будут определены варианты направлений развития этих комбинатов и предприятий металлургической отрасли региона в целом, в том числе и по освоению выпуска новых видов продукции.

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