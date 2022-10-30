В Мариуполе начат ремонт отрезка магистрали в Крым

Длинна магистрали — 387 км. Фото: ДАН

Ремонт стратегически важного отрезка магистрали в Крым начат в Мариуполе. Трасса должна связать Таганрог и крымский Джанкой. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей.

— Большая часть магистрали— это бывшая украинская международная трасса М-14. В Киеве на нее возлагали большие надежды. Она должна была стать частью Евразийского транспортного коридора, соединяя крупнейшие порты страны — Одессу и Мариуполь. Однако в надлежащее состояние автомагистраль начали приводить только сейчас, — отметили в агентстве.

В Мариуполе ремонт отрезка магистрали идет в городской черте. Работы охватывают проспекты Ильича, Металлургов и Ленина, а также самый сложный участок — отрезок улицы Таганрогская и Мамина-Сибиряка. В начале ноября планируется соединить два участка — городской и междугородний.

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