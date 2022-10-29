В Донецке и Амвросиевке неожиданно заметили Ольгу Бузову

Певица охотно пообщалась с людьми. Фото: Администрация Амвросиевского района

Жители Донецка, а затем Амвросиевки, неожиданно увидели на своих улицах известную российскую певицу и блогера Ольгу Бузову. Девушка была замечена случайными прохожими за разгрузкой гуманитарной помощи. Эти кадры горожане успели снять на видео и выложить в интернет. Ролики мгновенно стали вирусными.

На них видно, как Ольга помогает волонтерам выгрузить коробки с гуманитарным грузом, а после охотно беседует и фотографируется с оказавшимися рядом с ней людьми. Сама Ольга позже призналась на камеру, чем руководствовалась, когда решила приехать в ДНР.

- Я руководствовалась тем, что говорит мне сердце. Сегодня здесь я убедилась в том, как нужна и важна жителям Донбасса наша поддержка, особенно детям, - сказала она.

Певица также отметила, что вместе с Общероссийским народным фронтом привезла в Донбасс 100 тонн гуманитарной помощи в рамках акции «Здоровое Отечество».

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