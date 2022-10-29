Самовольный слив жителями воды из систем отопления привел к остановке более 30 котельных в ДНР

Граждан просят проявить сознательность и прекратить сливать воду из батарей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Донецкой Народной Республике из-за самовольного слива жителями воды из систем отопления отключили более 30 котельных. Как следствие - без тепла остались свыше двух с половиной тысяч многоквартирных домов и ряд социальных объектов. Об этом сообщил в ходе вечернего видеообращения в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что всего перестали работать 40 из 268 запущенных ранее котельных. Восемь из них пришлось отключить из-за перебитых ВСУ линий электропередачи, сейчас там идут восстановительные работы.

- Но хотел бы акцентировать внимание: 32 котельные были остановлены из-за несанкционированного водоотбора гражданами, которые наносят ущерб и себе, и другим. Так вот эти 32 котельные не отапливают 2,7 тысячи многоквартирных домов и несколько школ, больниц, детских садов, - подчеркнул Денис Пушилин.

Руководитель Республики в очередной раз призвал граждан проявить сознательность и прекратить сливать воду из батарей. Ведь в конечном итоге от этого зависит тепло в их собственных домах и квартирах.

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