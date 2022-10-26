Руководство Академии МВД ДНР помогает курсантам, принимающим участие в специальной военной операции. Фото: МВД ДНР

Ректор Академии МВД ДНР им. Ф. Э. Дзержинского Олег Берест с коллегами в очередной раз навестил курсантов и сотрудников Академии, которые принимают участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сегодня сообщила пресс-служба МВД ДНР.

- Олег Викторович привез на позиции продовольствие, форменное обмундирование и предметы личной гигиены. Руководство Академии регулярно оказывает всевозможное содействие коллегам и курсантам, которые с самого начала СВО с честью выполняют свои служебные обязанности, - говорится в сообщении главка.

Ректор отметил, что гордится воспитанниками и в дальнейшем также будет прикладывать максимум усилий, чтобы предоставить им все необходимое.

Во время рабочей поездки Олег Берест поздравил преподавателя кафедры управления и обеспечения служебной и боевой деятельности внутренних войск Академии МВД ДНР Юрия Галкина с получением очередного звания. Сотрудник Академии вместе с курсантами выполняет свой служебный долг по защите Отечества от украинских неонацистов.

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