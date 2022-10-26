В школах ДНР откроют психолого-педагогические, медицинские и инженерные классы

Учить в школах будут по-новому Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 26 октября, министр образования и науки ДНР Ольга Колударова провела совещание с представителями общеобразовательных школ, учреждений среднего профессионального и высшего образования по вопросу создания профильных классов.

Министр подчеркнула, что для развития экономики Донецкой Народной Республики необходимы квалифицированные специалисты, подготовка которых должна начинаться со школьной скамьи. Для этого со второй четверти этого учебного года на базе школ создаются профильные классы, которые помогут учащимся реализовать свой потенциал, заниматься научно-исследовательской деятельностью, сделать осознанный выбор будущей профессии.

Стартом проекта станет открытие в 26 общеобразовательных организациях городов и районов Республики 47 профильных классов: психолого-педагогических, медицинских, инженерных.

Кроме того, при поддержке Роскосмоса будут созданы космические классы.

Ранняя профориентация даст возможность выстроить систему непрерывной подготовки кадров, восполнить дефицит специалистов. Школьники получат мотивацию работать, созидать в родном регионе.

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