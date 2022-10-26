В ДНР начал действовать российский минимальный размер оплаты труда. Фото: REUTERS

В ДНР начал применяться российский минимальный размер оплаты труда. Он на 5034 рубля превышает действовавший до этого в Республике. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной политики ДНР.

- В соответствии с Федеральным конституционным законом от 4 октября 2022 года «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Донецкой Народной Республики» на территории ДНР с 30 сентября 2022 года применяется минимальный размер оплаты труда установленный в целом по Российской Федерации в размере 15 279 рублей, - говорится в сообщении.

Так, с октября оплата труда должна быть не ниже минимальной в России, если трудящийся полностью отработал норму рабочего времени - без учета выплат за сверхурочную работу, работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, совмещение профессий. Зарплату за 30 сентября могут пересчитать.

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