В Донецке в Петровском районе в результате украинского обстрела ранен мирный житель

Пострадавшего госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 26 октября, в Донецке в Петровском районе в результате украинского обстрела ранение получил мирный житель. Об этом сообщает СЦКК ДНР.

- По оперативным линиям за 26 октября поступила информация о жертвах среди гражданских в городах Республики: Донецк (Петровский район), по улице Калининградской ранение получил мужчина 1969 г.р., - говорится в сообщении СЦКК.

Ранее сообщалось, что украинские боевики за прошедшие сутки 89 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 367 снарядов, ракет, мин и гранат. Под вражеским огнем оказались: Донецк (Буденовский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Красный Партизан, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Яковлевка, Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы), Докучаевск. В Республике один мирных житель погиб, еще четырнадцать – ранены.

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