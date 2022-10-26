Как обстоит ситуация с отоплением в Мариуполе

В Мариуполе, как и в Донецке, тепло не везде. Фото: Архив «КП»

Двадцать три котельные в Мариуполе начали подавать тепло в дома и социальные объекты, еще три планируется запустить в ближайшее время. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

- В городе у нас запущено 8 котельных, подключен 91 объект. По мариупольской теплосети включено 15 котельных. Это Мангуш, Бердянское, Сартана, Виноградное. На сегодня еще прокручиваются три котельные. Процесс идет, процесс постоянный, - рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ ДНР Андрей Нагайцев.

По его словам, сейчас основная задача - запитать как можно большее число потребителей в домах. Если возникают порывы на сетях, аварийные бригады незамедлительно выезжают на место и устраняют их.

Ранее сообщалось, что в общей сложности в Мариуполе должны подключить 32 стационарные котельные. Также планировалось задействовать около сотни модульных агрегатов, переданных из России.

Подача тепла в жилые дома началась 19 октября, на соцобъектах отопление включено на пять дней раньше.

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