В ДНР не отапливаются около тридцати процентов жилых домов

Теплоносителем обеспечены только 10 370 жилых домов из 14 299 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ДНР начали подавать тепло в более чем 10 тысяч жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики.

- Теплоносителем обеспечены 10 370 жилых домов из 14 299, это - 72,5%, - рассказали в ведомстве.

Там отметили, что теплом также обеспечены 362 из 550 существующих школ, 320 из 531 детских садов и 321 из 354 больниц Донецкой Народной Республики.

При этом в Минстрое уточнили, что часть котельных не удалось запустить из-за проблем с водой и ее массового слива из тепловых сетей самими жителями. Как пояснили в министерстве, при недостающем объеме жидкости котельные сразу же отключаются. Жителей городов настоятельно призвали не сливать воду из батарей.

В ведомстве также пояснили, что часть котельных пока не получается запустить из-за порывов на сетях и угрозы обстрелов, при которых опасно вести ремонтные работы.

Отметим, ранее сообщалось, что подготовка к нынешнему отопительному сезону оказалась самой сложной за всю историю ДНР. Больше всего на запуске теплоснабжения сказывается дефицит воды и многочисленные случаи забора воды населением из радиаторов отопления.

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