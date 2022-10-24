Губернатор Сахалина проверил ход восстановления в подшефном Шахтерске

Сахалин разрабатывает трехлетний план восстановления Шахтерска. Фото: t.me/HocenkoVP

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко посетили объекты, которые восстанавливают в Шахтерске при участии региона-шефа. Об этом Виталий Хоценко рассказал в своем телеграм-канале.

— Сахалин активно включился в помощь ДНР и взял на себя ремонтно-восстановительные работы объектов социального блока, сферы ЖКХ и многоквартирных домов, — отметил Хоценко.

Председатель Правительства подчеркнул, что совместном с губернатором Сахалина Валерием Лимаренко они посетили школы, детский сад, котельную и трансформаторную подстанцию, работы на которых уже завершены.

— Сахалин продолжит поддерживать жителей ДНР. Регион разрабатывает трехлетний план восстановления Шахтерска. В него войдет капитальный ремонт МКД, учреждений образования и здравоохранения, благоустройство общественных территорий, восстановление дорожной сети, — отметил Хоценко.

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