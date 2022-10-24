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Политика24 октября 2022 17:00

Под Дебальцево построят новый водовод длиной более 800 метров

Это позволит подать воду на ТЭЦ
Виктория ПОДАРОВА
Завершить работы планируют к 28 октября. Фото: пресс-служба Правительства ДНР

Завершить работы планируют к 28 октября. Фото: пресс-служба Правительства ДНР

Под Дебальцево начато строительство нового водовода длиной 860 метров. Он позволит подавать воду в теплоэлектростанцию. Работы планируют завершить к 28 октября. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

— Это станет еще одной победой на пути к восстановлению водоснабжения Республики, — отметил Солнцев.

Зампред подчеркнул, что длина водовода небольшая, но приходится «обходить» частные дома, что усложняет задачу строителей. Всего в работах задействованы 16 человек и четыре единицы техники.

Напомним, что ранее Евгений Солнцев и Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко проверили ход восстановления спортивных объектов в Мариуполе. К концу года ожидается завершение ремонтных работ в спорткомплексе «Садко», рассчитанном на 430 мест. А во дворце спорта «Спартак» строители сейчас закрывают тепловой контур. В комплексе уже работают секции гимнастов и борцов.

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