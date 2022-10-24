«Почта Донбасса» в два раза увеличила число почтовых обменов в неделю

Посылки жителям ДНР теперь будут приходить быстрее. Фото: пресс-служба «Почты Донбасса»

Государственное предприятие «Почта Донбасса» в два раза увеличила число почтовых обменов — до четырех раз в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе государственного почтового предприятия Донецкой Народной Республики.

— Нововведение позволит ускорить процесс доставки письма, посылки или бандероли адресату, — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, на сегодняшний день объемы почтовых отправлений уже превысили годовой объем 2021 года.

В пресс-службе подчеркнули, что почтовое ведомство Донбасса осуществляет доставку заказов из интернет-магазинов, в частности, Китая и других стран.

Напомним, что ранее «Почта Донбасса» выпустила филателистский набор, посвященный Дню военного связиста. Это первый выпуск, где поля листа декорированы в формате цветовой системы Пантон. Приобрести набор можно в магазине «Филателия» по адресу: город Донецк, улица Артема, 72.

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