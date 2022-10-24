Виталий Хоценко проверил ход восстановления спортивных объектов в Мариуполе

Восстановление разрушенного города продолжается. Фото: пресс-служба Правительства ДНР

Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко и зампред Правительства ДНР Евгений Солнцев проверили ход восстановления спортивных объектов в Мариуполе. К концу года ожидается завершение ремонтных работ в спорткомплексе «Садко», рассчитанном на 430 мест. Об этом сообщил зампред Правительства Республики.

— Малыми силами можно привести в порядок и бассейн Дворца детского и юношеского творчества. Программа минимум — остеклить окна. Ее реально выполнить в ближайшее время. Программа максимум — привести в порядок чашу бассейна. Этим стоит заняться весной, перед закрытием плавательного сезона, — подчеркнул Солнцев.

Зампред отметил, что во дворце спорта «Спартак» строители закрывают тепловой контур. В комплексе уже работают секции гимнастов и борцов.

— Восстановление некоторых спортивных объектов еще не начинались. Сейчас планируем их ремонт и определяем источники финансирования, — подчеркнул заместитель Председателя.

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