ДНР экспортирует чугун в Турцию

Металлургическое производство в ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Литейное предприятие «Донметэкспо», работающее на базе Зуевского энергомеханического завода в Зугрэсе, с начала 2020 года экспортировало в Турцию 4 тысячи тонн чушкового чугуна. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на директора предприятия Евгения Пронина.

- У нас есть подписанный контракт с турецкими партнерами, по которому мы работали эти годы. По нему чуть меньше чем за три года - с января 2020 года отправили 4 тысяч тонн продукции в Турцию. Буквально неделю назад турки прислали нам письмо о том, что они готовы ежегодно покупать произведенную «Донметэкспо» продукцию в 100 тысяч тонн в год, - рассказал Евгений Пронин.

По его словам, несмотря на ухудшение военной обстановки в Донбассе, а также возникшие в этой связи логистические проблемы, предприятие выполнило контрактные обязательства перед зарубежными партнерами. С началом мобилизации часть сотрудников ушла на фронт, поэтому вместо двух на предприятии работает одна смена, что сказалось на объемах производства. Сейчас предприятие испытывает финансовые трудности, которые надеется поправить за счет поддержки Фонда развития промышленности ДНР.

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