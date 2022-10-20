В ДНР приедут 10 медицинских бригад для ускорения диспансеризации в школах

Денис Пушилин посетил восстановленную школу №7 в Мариуполе. Фото: t.me/pushilindenis

В Донецкую Народную Республику прибудут десять бригад медиков из других регионов России для ускорения диспансеризации. Об этом сообщил врио Главы ДНР в своем телеграм-канале.

— Как организован профосмотр, мы ознакомились в мариупольской школе №7. О реализации программы рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он отметил, что из других регионов России для ускорения диспансеризации в ДНР приедут 10 медицинских бригад, а также специализированные автомобили с медоборудованием, — отметил Денис Пушилин.

Лидер Республики подчеркнул, что профосмотр будет проводиться с согласия родителей.

— Думаю, все понимают, насколько это важно для здоровья наших детей – выявить заболевания на ранних стадиях, — отметил врио Главы Донецкой Народной Республики.

Денис Пушилин подчеркнул, что школа №7 в Мариуполе преобразилась после ремонта и полного оснащения. Ее восстанавливали строители из Санкт-Петербурга — города-шефа Мариуполя.

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