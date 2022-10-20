В Мариуполе возведут 50 многоэтажек возле гостиницы «Азовсталь»

Сначала власти планируют завершить работу в первом недостроенном доме. Фото: t.me/solntsev_dnr

В Орджоникидзевском районе Мариуполя планируют достроить десятиэтажный дом на пересечении улиц Гугеля и Пашковского. Он станет первым в жилом комплексе из 50 многоэтажек, который будет располагаться недалеко от гостиницы «Азовсталь». Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства ДНР Евгений Солнцев.

— По проекту, после сдачи в эксплуатацию этих домов город получит 7690 благоустроенных квартир. Но это в перспективе, а сейчас ждем завершения работ на первом доме, — отметил зампред.

Солнцев подчеркнул, что власти дали недостроям второй шанс.

Напомним, что сегодня в эксплуатацию были сданы более 500 квартир в Мариуполе. Первые семьи заселяться, получившие ордера на новое жилье, заселяться в них в ближайшее время. Кроме того, в ноябре будет завершено строительство еще четырех пятиэтажек, а в декабре к заселению будут готовы еще два дома.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Ханты-Мансийский автономный округ передал Макеевке очередную партию спецтехники

Сотрудничество между регионом и городом продолжается (подробнее)