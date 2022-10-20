Ханты-Мансийский автономный округ передал Макеевке очередную партию спецтехники

Регионы-шефы продолжают помогать Республике в рамках гуманитарных программ. Фото: t.me/solntsev_dnr

В Макеевку доставили очередную партию спецтехники из региона-шефа. В город прибыли автоцистерны, в том числе пожарные, и комбинированная уборочная машина. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

— Благодаря Югре, за последнее время коммунальный автопарк Макеевки увеличился на несколько десятков машин. Спасибо шефам за помощь, — отметил зампред.

Напомним, что Макеевка подписала соглашение о сотрудничестве с Ханты-Мансийским автономный округом 30 мая. Регион-шеф уже неоднократно доставлял в город коммунальную и спецтехнику, необходимую для восстановления.

Макеевке также помогает Свердловская область, Свердловчане обязались отремонтировать 22 объекта, в том числе 17 внутригородских дорог общей протяженностью 44,93 км в Макеевке. Кроме того, они ремонтируют больницу №2 — меняют окна и восстанавливают вход в здание.

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