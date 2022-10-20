В ДНР расширили список лиц, которые имеют право на компенсацию на покупку угля

В Республике расширили список лиц, которым положена компенсация на приобретение твердого топлива. Фото: ДАН

В целях оказания социальной поддержки жителям Республики врио Главы ДНР Денис Пушилин расширил список лиц, имеющих право на компенсацию на приобретение твердого топлива. Указ Дениса Пушилина опубликован на его официальном сайте.

— С 20 октября 2022 года право на компенсационную выплату также имеют неработающие пенсионеры горных предприятий, пенсионеры ликвидируемых горных предприятий, инвалиды вследствие трудового увечья или профессионального заболевания, а также работники ликвидируемых горных предприятий, — сказано в документе.

Кроме того, право на компенсационную выплату имеют члены семей погибших на производстве (умерших от профессионального заболевания) работников горных предприятий и ряд других категорий.

В Министерстве труда и социальной политики ДНР подчеркнули, что выплата компенсации будет начисляться в период с 1 сентября по 20 декабря 2022 года включительно через Центральный Республиканский Банк и отделениях «Почты Донбасса».

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