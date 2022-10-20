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Политика20 октября 2022 9:04

Денис Пушилин подписал распоряжение о начале отопительного сезона в ДНР

Ранее отопление появилось в соцобъектах Республики
Виктория ПОДАРОВА
В Республике начался отопительный сезон

В Республике начался отопительный сезон

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал распоряжение о начале отопительного сезона в Республике. Соответствующий документ опубликован на сайте Дениса Пушилина.

— Определить в 2022 году начало отопительного периода в населенных пунктах Донецкой Народной Республики — 19 октября 2022 года. Главам местных администраций обеспечить проведение мероприятий, необходимых для исполнения настоящего Распоряжения, — сказано в документе.

Распоряжение подписано врио Главы ДНР сегодня, 20 октября, и вступило в силу.

Напомним, что 14 октября Денис Пушилин поручил городам и районам включить отопление в учебных учреждениях с очным форматом обучения, учреждениях здравоохранения, а также иных объектах социальной сферы. К середине месяца тепло уже было подано примерно в 2000 жилых домов.

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