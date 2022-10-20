В Мариуполе сдано в эксплуатацию более 500 квартир

Более 500 семей в Мариуполе заселяться в новые квартиры в ближайшее время. Фото: t.me/HocenkoVP

Более 500 квартир сдано в эксплуатацию и готово к заселению в Мариуполе. Горожане продолжают получать ордера на новое жилье в домах, которые были возведены военными строителями Министерства обороны России. Об этом сообщил Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

— Жители Мариуполя, лишившиеся жилья в результате боевых действий со стороны Украины, продолжают получать ордера на новые квартиры в домах, которые возвели военные строители Минобороны РФ по поручению Правительства Российской Федерации, — отметил Хоценко. — Всего в эксплуатацию на сегодняшний день сдано более 500 квартир, которые планируется заселить в ближайшее время.

Председатель Правительства также подчеркнул, что в ноябре будет завершено строительство еще четырех пятиэтажек, а в декабре к заселению будут готовы еще два дома.

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