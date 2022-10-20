Украинские боевики обстреляли здание администрации Ворошиловского района Донецка

Коммунальные службы уже приступили к уборке последствий обстрела. Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по центру Донецка в 23:30 19 октября. В результате обстрела повреждено здание районной администрации. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В 23:50 зафиксированы разрушения здания администрации Ворошиловского района: повреждено остекление и фасад здания со стороны драмтеатра, — отметил мэр.

Кулемзин также подчеркнул, что в Киевском районе в результате прямого попадания в частный жилой дом ранена женщина 1966 года рождения.

— Снарядами повреждена кровля двух частных домов и гражданский автомобиль, — отметил градоначальник.

Кроме того, в Петровском районе в 02:50 была повреждена кровля нежилого частного дома.

Напомним, что ранее ВФУ выпустили по Донецку зажигательные снаряды. Под массированным огнем украинской артиллерии оказались Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка.

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