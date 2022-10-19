Обстрелом обесточена шахта имени Скочинского в Донецке, под землей остаются 67 горняков

Отключение от электроснабжения угледобывающего предприятия произошло сегодня днем. Фото: официальный сайт ДНР

Шахта имени Скочинского в Донецке была обесточена из-за очередного обстрела ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что отключение от электроснабжения угледобывающего предприятия произошло сегодня днем.

- В результате очередного обстрела Донецка украинскими боевиками в 14:45 обесточена шахта имени Скочинского, - проинформировали в ведомстве.

Сообщается также, что на момент отключения электроэнергии в горных выработках под землей остались 67 шахтеров. Горноспасатели уже ведут работу по их выводу на поверхность.

- Согласно плану ликвидации подобного рода аварий, сотрудники оповещены о произошедшем, ведутся работы по эвакуации горняков. Пострадавших нет, - заявили в министерстве.

Отметим, что сегодня без света также остались жители прифронтового населенного пункта, расположенного в юго-западной части Донецка. По данным мэрии, в результате обстрела Петровского района столицы в 13:05 произошло отключение 20 трансформаторных подстанций, без электроэнергии находятся 2000 абонентов поселка Александровка.

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