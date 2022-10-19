В ДНР для восстановления электроснабжения Светлодарска и его пригородов протянут новую линию электропередачи

Энергетики делают все для того, чтобы вернуть свет в дома жителей Фото: Александр КОЦ

Российские специалисты помогут восстановить электроснабжение Светлодарска и поселка Мироновский в ДНР. Об этом сообщил ДАН глава администрации города Дебальцево Игорь Захаревич, в чье подчинение входят данные населенные пункты.

Он пояснил, что с этой целью будет протянута новая линия электропередачи.

- В данный момент российские энергетики решают вопрос с подключением к электроснабжению Светлодарска и Мироновского. Они будут прокладывать новую линию электропередачи. На этом участке уже отработали саперы, - заявил мэр.

По словам Захаревича, ранее республиканские специалисты предприняли попытку запитать обесточенные пункты от Горловки, однако она сорвалась. Обстрелами ВСУ была разрушена подстанция, от которой планировали подать напряжение. Из-за этого вся работа, которую энергетики вели на протяжении трех месяцев, прошла впустую. Теперь для решения проблемы выбрали другой способ.

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