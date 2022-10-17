1 ноября в Мариуполь приедут около 14 тысяч строителей из России

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Сейчас в Мариуполе строители в непрерывном режиме восстанавливают газоснабжение домов в жилом секторе. Об этом врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил во время телеграм-эфира «Донбасс – Россия, что дальше».

- Уже подключены к распределительным сетям 7 992 частных дома и 42 - многоквартирных, - сказал Денис Пушилин.

Руководитель нового региона России также сообщил, что 1 ноября в Мариуполь дополнительно приедут порядка 14 тысяч строителей из Российской Федерации.

- Перед ними стоит задача - закрыть тепловой контур поврежденных домов и подключить к газоснабжению максимально возможное количество абонентов, - отметил Пушилин.

Напомним, что в ходе телеграм-эфира руководитель нового региона России ответил на вопросы жителей об особенностях интеграции Республики с Россией. Жители присылали вопросы на эфир через чат-бот. Прямой эфир также транслировался на официальном сайте Главы Донецкой Народной Республики и на ТК «Юнион».

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