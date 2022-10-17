Денис Пушилин сообщил о выплатах, которые положены раненым мирным жителям

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время телеграм-эфира «Донбасс – Россия, что дальше» рассказал о компенсации, которая положена мирным жителям, получившим ранения в результате украинской агрессии.

- В Республике предусмотрена выплата единовременной компенсации мирным жителям, получившим ранения, контузии в результате агрессии вооруженных сил и вооруженных формирований Украины в следующих размерах. За тяжелое ранение - 500 тысяч рублей, за легкое ранение – 100 тысяч рублей. Эти вопросы решает комиссия по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях, - рассказал Денис Владимирович.

Отметим, что сама выплата проходит через «Почту Донбасса», Центральный республиканский банк или Промсвязьбанк. Получатели могут получить положенную компенсацию, где им удобнее.

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