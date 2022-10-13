Отопление в социальных объектах ДНР включат 14 октября

Денис Пушилин провел видеоконференцию с партией «Единая Россия»
Врио Главы ДНР Денис Пушилин дал поручение главам городов и районов Донецкой Народной Республики подать отопление на социальные объекты 14 октября. К таким объектам относятся больницы, поликлиники, работающие детские сады, учебные заведения, где идет очное обучение. Об этом лидер государства сообщил на совещании с партией «Единая Россия».
— Дал поручение главам городов и районов с завтрашнего дня, 14 октября, подать отопление на социальные объекты. Начнем с них, а дальше будем подключать остальные объекты, жилье, — отметил Денис Пушилин.
Врио Главы подчеркнул, что стандарты России теперь должны постепенно прийти в Республику.
— Благодарю «Единую Россию» за помощь и внимание к этой важнейшей сфере для каждого жителя Республики, где нам предстоит приложить серьезные совместные усилия, чтобы выйти на российские стандарты качества, — отметил Пушилин.
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