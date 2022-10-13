В Мариуполе к газу подключили уже почти восемь тысяч частных домов

Специалисты продолжают ремонт газовых сетей. Фото: пресс-служба администрации Мариуполя

В Мариуполе продолжаются работы по восстановлению газоснабжения в жилом секторе. К распределительным сетям подключены уже 7992 частных домостроения и 42 многоквартирных дома. Об этом сообщил глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.

— Специалисты Мариупольского УГГ ГК «Донбассгаз» продолжают восстановительные работы в Ильичевском и Орджоникидзевском районах города, а также поселках Каменск, Слободка, Новоселовка и Моряков, — отметил мэр.

Градоначальник подчеркнул, что при восстановлении газоснабжения в поселке Волонтеровка специалисты выявили множественные повреждения сетей, которые были получены в результате боевых действий. Однако газовщики обязуются их устранить и до начала холодов подать голубое топливо в максимально возможное количество домов горожан.

Напомним, что ранее макеевский металлургический завод начал отгрузку стройматериалов в Мариуполь. Продукция завода используется строителями при возведении нового жилья в освобожденном городе.

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