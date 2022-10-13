Союзные войска освободили еще два населенных пункта в ДНР

Русский освободительный марш продолжается Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Союзные войска Донецкой Народной Республики и России освободили еще два села в пригороде Артемовска. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— По состоянию на 13 октября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Опытное и Иванград, — отметили в Штабе.

Напомним, что ранее под контроль ДНР перешли населенные пункты Отрадовка, Веселая Долина и Зайцево на подступах к Артемовску. Кроме того, врио Главы ДНР Денис Пушилин лично проверил обстановку на некоторых участках фронта. На угледарском направлении он пообщался с бойцами Шахтерской дивизии, затем заехал проведать чеченских братьев, воюющих на марьинском направлении.

В Штабе напомнили, что союзные силы продолжают развивать наступление по нескольким направлениям.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В Донбассе будет работать спецкомиссия РФ по подтверждению трудового стажа и пенсионных прав

Готовятся законопроекты по интеграции социального законодательства ДНР и ЛНР в правовое поле РФ (подробнее)