Военные эксперты ДНР подтвердили факт обстрела школы в Донецке оружием НАТО

Повреждена школа №7 по улице Полины Осипенко, 18. Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела Калининского района Донецка оружием, поставляемым Украине из стран НАТО. В результате украинской агрессии повреждена школа №7. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Обстрел Калининского района Донецка со стороны ВФУ осуществлен из вооружения поставленного странами НАТО, которые продолжают вместе с Украиной терроризировать мирных граждан и уничтожать социальную инфраструктуру Республики, — отметили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что для обеспечения безопасности учеников и преподавателей, Минобороны России опубликованы и направлены в ООН, международным гуманитарным организациям, а также руководству Украины адреса и точные данные местоположения всех школ расположенных на территории Республики. Тем не менее, украинский режим целенаправленно продолжает подвергать обстрелам образовательные учреждения.

Эксперты СЦКК отметили, что ВФУ вели огонь с направления своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Карловка. Это зона ответственности 56 Отдельной мотопехотной бригады.

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