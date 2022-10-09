Мирный житель подорвался на украинской мине «Лепесток» в Петровском районе Донецка

При обнаружении взрывоопасных предметов звоните в МЧС по номеру 101. Фото: СЦКК ДНР

Мирный житель 1973 года рождения получил ранение в результате подрыва на запрещенной противопехотной мине «Лепесток». Это произошло в Петровском районе Донецка, по улице Молодых Гвардейцев. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По состоянию на 18:30 9 октября в Республике зарегистрировано уже 76 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе трех детей, на минах ПФМ «Лепесток». Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице, — отметили в СЦКК ДНР.

В ведомстве также подчеркнули, что обстрелу подвергся Куйбышевский район Донецка. Зафиксированы повреждения частных жилых домов в переулке Кварцитный.

Ранее в населенном пункте Александровка в результате обстрела загорелся частный жилой дом на улице Ленина.

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