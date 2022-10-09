В Киевском районе Донецка ранена супружеская пара

ВФУ ежедневно продолжают ежедневно обстреливать Донецк. Фото: Кулемзин/ТГ

Украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка, в результате чего ранения получила женщина 1945 года рождения и мужчина 1944 года рождения. Супруги доставлены в РТЦ. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Продолжается обстрел Куйбышевского района. В зоне высокого риска Грабари, Застанционный, Октябрьский рудник, Админпоселок, Горняк, Лозовской, Северный поселок, — отметил мэр.

Кроме того, в Ленинском районе Донецка зафиксировано прямое попадание снаряда в трансформаторную подстанцию на территории Донецкого металлургического завода по улице И. Ткаченко, 122.

Кулемзин подчеркнул, что обстрелы Донецка ведутся из населенных пунктов Нетайлово, Красногоровка и Новомихайловка. Мэр призвал дончан соблюдать крайнюю осторожность и не выходить из укрытий без острой необходимости.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

ВФУ обстреляли пункт временного размещения в Старобельске

Поврежден также автомобиль МЧС ЛНР (подробнее)