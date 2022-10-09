ВФУ обстреляли пункт временного размещения в Старобельске

В результате обстрела ранение получил один мирный житель. Фото: СЦКК ЛНР

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Старобельску в Луганской Народной Республике. Украинские боевики использовали реактивную систему залпового огня M142 HIMARS и выпустили по населенному пункту одну ракету типа M30A1 GMLRS с поражающими элементами в виде шрапнели. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В результате обстрела ранен один мирный житель (от госпитализации отказался), повреждения получили пункт временного размещения граждан в Старобельске, автомобиль МЧС ЛНР, хлебопекарня и четыре жилых дома.

Обстрел населенного пункта Старобельск в Луганской Народной Республике начался в 01:35 9 сентября.

Напомним, что ранее в ЛНР выявили украинских диверсантов, которые планировали взорвать мост и детские сады.

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