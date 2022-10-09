Водоснабжение восстановлено во всех районах Мариуполя

Мариуполь восстанавливают стремительными темпами. Фото: Светлана Маковеева

В Мариуполе возобновили подачу воды во все четыре района города. Централизованным водоснабжением обеспечены 18 школ, 10 больниц, 17 детских садов, а также две тысячи многоквартирных жилых домов. Об этом сообщил директор мариупольского филиала предприятия «Вода Донбасса» Сергей Коваль.

— Устранено свыше 6 тысяч аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения, заменено порядка 2 тысяч погонных метров сетей водоснабжения и более тысячи погонных метров сетей водоотведения, — отметил Коваль.

Он также подчеркнул, что в период с мая по сентябрь специалистам удалось восстановить работу 8 водопроводных, 21 повысительную и 15 канализационных насосных станций.

Напомним, что централизованное водоснабжение в Октябрьский и Приморский районы Мариуполя вернулось еще в середине мая.

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