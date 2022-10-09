Москва передала Донецку 168 коммунальных машин

Обновленный автопарк облегчит работу коммунальщикам (архивное фото). Фото: администрация Дебальцево

В столицу Донецкой Народной Республики передали 168 единиц коммунальной техники из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Главы ДНР.

— От себя лично и от всех дончан выражаю благодарность мэру Москвы Сергею Собянину, его команде, а также руководителю московского штаба Всеволоду Плешивцеву за ту работу, которая уже проведена и будет проводится в будущем, — отметил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

В пресс-службе подчеркнули, что автопарк городского ЖКХ пополнился грейдерами, самосвалами, фургонами, мусоровозами и другими машинами, облегчающими труд коммунальщиков.

Напомним, что ранее Москва направила в Донецк свыше двух тысяч специалистов для восстановления города. Они ремонтируют дома, школы, больницы, культурные и спортивные учреждения города. Кроме того, комплексом городского хозяйства Москвы организованы работы по подготовке к отопительному периоду в Республике.

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